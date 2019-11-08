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منوعات

شاهد.. إعادة بناء وجه محاربة عاشت منذ ألف عام.. والنتيجة مذهلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
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هدير علاء
تمكن فريق من العلماء البريطانيين من إعادة بناء وجه امرأة عاشت منذ أكثر من ألف عام، ويُعتقد أنها من محاربي الـ"فايكنج"، وذلك بفضل التكنولوجيا الحديثة.

الجدير بالذكر أن الـ"فايكنج" هو مصطلح يُطلق غالبًا على ملاحي السفن وتجار ومحاربي المناطق الإسكندنافية الذين هاجموا السواحل البريطانية و‌الفرنسية وأجزاء أخرى من أوربا خلال الفترة ما بين أواخر القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر؛ ويُستخدم المصطلح أيضًا للإشارة إلى سكان المناطق الإسكندنافية بشكل عام؛ وتشمل الدول الإسكندنافية كل من السويد والدنمارك والنرويج وآيسلندا.

وتمكن العلماء من إعادة بناء وجه هذه السيدة استنادًا على هيكل عظمي تم العثور عليه بمقبرة للفايكنج في النرويج، وهو حاليًا محفوظ في متحف "أوسلو" للتاريخ الثقافي؛ واستخدموا في ذلك تكنولوجيا التعرف على الوجه المتطورة، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يشار إلى أن العلماء عثروا على هذه السيدة مدفونة وسط مجموعة من الأسلحة "الفتاكة"، والتي كان من ضمنها سهام وسيف ورمح وفأس، إلا أنه لم يُعتقد في البداية أنها "محاربة" بسبب جنسها؛ واكتشف الباحثون كذلك أنها تعرضت لإصابة في رأسها، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن ضربة سيف.

ولم يتضح إذا ما كانت هذه الإصابة هي سبب وفاتها أم لا، لكن يُعتقد في الوقت ذاته أن ذلك يعد أول دليل يتم العثور عليه على الإطلاق لسيدة من الفايكنج مصابة بجرح في معركة.
شاهد.. إعادة بناء وجه محاربة عاشت منذ ألف عام.. والنتيجة مذهلة
شاهد.. إعادة بناء وجه محاربة عاشت منذ ألف عام.. والنتيجة مذهلة
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