AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة مسرح واقعة مقتل سائق تاكسي بالمنيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:33 م
جثة
جثة
AdvertisementS
اسلام مقلد
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة العثور على سائق تاكسي مخنوقا داخل سيارته امام سينما فاتن حمامة بمنطقة المنيل فى مصر القديمة، لتتبع خط سير المجنى للتوصل لمرتكبي الواقعة فى أسرع وقت.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لسرعة التوصل لمرتكبي الواقعة.

وكانت النيابة أمرت فى وقت سابق بتشريح جثة سائق عثر عليه مقتولا داخل سيارته الأجرة أمام سينما فاتن حمامة،وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، لبيان سبب الوفاة، وتسليم الجثة لذويه، لدفنه.

كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبها لضبطه وإحضاره.

وتستمع النيابة إلى شهود العيان الذين أكدوا أنهم وجدوا جثة السائق مائلة في السيارة إلي الأمام بعد توقفها لفترة كبيرة بالمكان وعلى الفور أبلغوا الشرطة على الفور، دون لمسه.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بدافع الانتقام لعدم سرقة أي من متعلقات المجني عليه، أو السيارة، أو حدوث مشادة بينه وبين أحد الركاب تطورت للتعدى عليه أو وجود عداوة قديمة مع أحد الأشخاص.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر، مصابا بجروح وخدوش نتيجة لف حبل حولها، كما عثرت الأجهزة الجنائية على حبل حول رقبة المجني عليه استخدم لشنق، ويرجع رجال التحقيق أن المتهم كان يجلس في الكرسي الخلفي، وخنقه وفر هاربًا.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد العثور على جثة سائق داخل سيارته أمام سينما فاتن حمامة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا توجد أى إصابات أو جروح.. التصريح بدفن جثة مجهول عثر عليه بالمطرية

عثر عليه مخنوقا .. تشريح جثة سائق تاكسي قُتل في المنيل

ترشيحاتنا

هل يبدأ الدولار رحلة الصعود بعد هبوطه أمام الجنيه؟

حملة تبرعات من أصدقائه.. صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكى

ضربة موجعة لـ bein sports .. ماذا يعنى فسخ التعاقد بين الكاف ولاجاردير؟

فرمان جديد من الكاف بشأن إصابات منتخب مصر الأولمبي

حازم إمام يكشف سر مشاركة الشناوي أساسيا رغم إصابته

أخبار النادي الأهلي اليوم 11-7-2019.. عقوبات صارمة بسبب قمة السلة أمام الزمالك.. والنادي يدرس التصعيد.. ووليد سليمان يطلق قذائفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور