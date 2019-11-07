وزارة إعلام ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر 12 ألف تغريدة منذ توليه منصبه

يستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أجل التعبير عن أرائه في القضايا المختلفة، وكذلك لنشر قراراته.



أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دراسة قالت فيها إن ترامب يدمن استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فمنذ توليه منصبه في 20 يناير2017، وذلك من خلال مراجعة جميع تغريداته، وإجراء مقابلات مع نحو 50 مسؤولا من الإدارتين الحالية والسابقة.



وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن تغريدات ترامب تجاوزت 11 ألف تغريدة منذ بداية ولايته الحالية، حيث تطرق في هذه التغريدات إلى قضايا مختلفة مثل التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، والاحتياطي الفيدرالي، ومهاجمة رياضيين من ذوي البشرة السمراء، والهجوم على أعضاء بمجلس النواب، وغيرها من الملفات.



فيما أجرت مجلة "تايم" الأمريكية إحصائية عن عدد كلمات تغريدات ترامب على "تويتر" منذ تسلمه الرئاسة وحتى هذا الأسبوع، حيث قالت إن ترامب نشر 12 ألف تغريدة، كتب هو معظمها، في حين بلغ عدد كلمات التغريدات 266 ألفا و55 كلمة، وهي أكثر من كلمات أطول كتاب في أدب القرن العشرين، وعدد صفحاته 780.



