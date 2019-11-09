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برلمان

برلماني يطالب أولياء الأمور بعدم المغالاة في المهور لهذه السبب

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
طالب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المواطنين بعدم المغالاة في المهور موضحًا أن الزواج قائم على المودة والرحمة وليس الذهب والفضة.

وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الظروف الاقتصادية التي يشهدها العديد من الشباب تؤدي إلى حالة من عدم القدرة المالية على القدوم على الزواج ولابد أن يراعي اولياء الامور هذه الظروف وتجنب المغالاة في المهور لتسهيل عملية الزواج.

وأكد النائب إلى أن سعر الذهب في الانخفاض والصعود وليس له مؤشر واضح على استمرار تراجعه نظرًا لانه يرجع إلى الوضع العالمي بين الولايات المتحدة والصين والحروب الاقتصادية، ولذلك يجب على كل اسرة مصرية أن تراعي ذلك الأمر جيدًا وتضعه في عين الاعتبار.

ياتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب تباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين انخفاض وارتفاع ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 20 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس مسجلا مستوى 669 جنيها.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الأحد أول تعاملات الأسبوع المنقضي سعر 689 جنيها ثم تراجع 5 جنيهات مسجلا 684 جنيها يوم الأثنين.

وواصل الذهب انخفاضه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 673 جنيها يوم الثلاثاء الماضي و677 جنيه أمس الأربعاء و 669 جنيها أمس الخميس.
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