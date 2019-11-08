تصرف مفاجئ من رضوى الشربيني بعد وفاة هيثم أحمد زكى .. شاهد

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، بملابس سوداء؛ حدادًا على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلة: "كنت هطلع بلبس تاني خالص، لكن أنا وفريق العمل قررنا إن مش هيكون عندنا مقدمة بسبب وفاته".
وتابعت "الشربيني"، خلال تقديمها "هي وبس"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": "ربنا يرحمه ويتولاه برحمته، ويجعل مثواه الجنة"، لافتة إلى أنه لم يكن صديقها، وأنها رأته في حياتها 3 مرات فقط.
واختتمت حديثها قائلا: "هيثم كان شخص غلبان وطيب، وشخص مش مضر خالص، ومات فجأة وفي سن 35 سنة"، متابعة: "عاش يتيم ومات وحيد، الله يرحمه، ادعوله ربنا يرحمه واقرأوا له الفاتحة، وربنا كريم"، مؤكدة أن خبر الموت الفجأة صعب للغاية".
وتابعت "الشربيني"، خلال تقديمها "هي وبس"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": "ربنا يرحمه ويتولاه برحمته، ويجعل مثواه الجنة"، لافتة إلى أنه لم يكن صديقها، وأنها رأته في حياتها 3 مرات فقط.
واختتمت حديثها قائلا: "هيثم كان شخص غلبان وطيب، وشخص مش مضر خالص، ومات فجأة وفي سن 35 سنة"، متابعة: "عاش يتيم ومات وحيد، الله يرحمه، ادعوله ربنا يرحمه واقرأوا له الفاتحة، وربنا كريم"، مؤكدة أن خبر الموت الفجأة صعب للغاية".