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توك شو

تصرف مفاجئ من رضوى الشربيني بعد وفاة هيثم أحمد زكى .. شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:10 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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توك شو
ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، بملابس سوداء؛ حدادًا على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلة: "كنت هطلع بلبس تاني خالص، لكن أنا وفريق العمل قررنا إن مش هيكون عندنا مقدمة بسبب وفاته".

وتابعت "الشربيني"، خلال تقديمها "هي وبس"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": "ربنا يرحمه ويتولاه برحمته، ويجعل مثواه الجنة"، لافتة إلى أنه لم يكن صديقها، وأنها رأته في حياتها 3 مرات فقط.

واختتمت حديثها قائلا: "هيثم كان شخص غلبان وطيب، وشخص مش مضر خالص، ومات فجأة وفي سن 35 سنة"، متابعة: "عاش يتيم ومات وحيد، الله يرحمه، ادعوله ربنا يرحمه واقرأوا له الفاتحة، وربنا كريم"، مؤكدة أن خبر الموت الفجأة صعب للغاية".

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