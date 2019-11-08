تصرف مفاجئ من رضوى الشربيني بعد وفاة هيثم أحمد زكى .. شاهد

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، بملابس سوداء؛ حدادًا على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلة: "كنت هطلع بلبس تاني خالص، لكن أنا وفريق العمل قررنا إن مش هيكون عندنا مقدمة بسبب وفاته".



وتابعت "الشربيني"، خلال تقديمها "هي وبس"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": "ربنا يرحمه ويتولاه برحمته، ويجعل مثواه الجنة"، لافتة إلى أنه لم يكن صديقها، وأنها رأته في حياتها 3 مرات فقط.



واختتمت حديثها قائلا: "هيثم كان شخص غلبان وطيب، وشخص مش مضر خالص، ومات فجأة وفي سن 35 سنة"، متابعة: "عاش يتيم ومات وحيد، الله يرحمه، ادعوله ربنا يرحمه واقرأوا له الفاتحة، وربنا كريم"، مؤكدة أن خبر الموت الفجأة صعب للغاية".



