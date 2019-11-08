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رياضة

شاهد.. مهارات وأهداف عمار حمدي نجم المنتخب الأوليمبي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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محمد رشاد
تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما اليوم الجمعة بمباراة مصر ومالي، ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في البطولة، بمجموعة واعدة من اللاعبين الصاعدين بسرعة الصاروخ من مختلف الفرق المصرية وغير المصرية، وأغلبهم يلعبون أدوارًا هامة في فرقهم في الوقت الحالي.

ويعتبر اللاعب عمار حمدي، ناشئ النادي الأهلي الذي انتقل إلى فريق الاتحاد السكندري، وأصبح عنصرا فعالا في الفريق، أحد أهم عناصر المنتخب الأوليمبي، ومن المتوقع أن يشارك غدًا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث وقع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة تضم الكاميرون وغانا ومالي، أما المجموعة الثانية، فقد ضمت كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.
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