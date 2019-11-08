شاهد.. مهارات وأهداف عمار حمدي نجم المنتخب الأوليمبي

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما اليوم الجمعة بمباراة مصر ومالي، ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في البطولة، بمجموعة واعدة من اللاعبين الصاعدين بسرعة الصاروخ من مختلف الفرق المصرية وغير المصرية، وأغلبهم يلعبون أدوارًا هامة في فرقهم في الوقت الحالي.





ويعتبر اللاعب عمار حمدي، ناشئ النادي الأهلي الذي انتقل إلى فريق الاتحاد السكندري، وأصبح عنصرا فعالا في الفريق، أحد أهم عناصر المنتخب الأوليمبي، ومن المتوقع أن يشارك غدًا في المباراة الافتتاحية للبطولة.



