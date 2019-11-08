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أخبار البلد

اهم الاخبار .. الفن يبكي في ليلة رحيل هيثم أحمد زكي .. عقوبات جديدة على الأهلى والزمالك .. رأي الشعراوي في الاحتفال بالمولد النبوي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 7/11/2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

الفن يبكى .. تفاصيل الليلة الاخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

ورحل صغير النمر الأسود.. هيثم، نجل الفنان القدير الراحل أحمد زكي والفنانة العذبة الرقيقة الراحلة هالة فؤاد، عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين، فلم ينه بعد عقده الرابع، الا ان القدر اختاره ليرافق والده ووالدته في الحياة الآخرة " اقرأ المزيد ".


عقوبات صارمة من السلة على الأهلى والزمالك بعد خناقة الجزيرة

أعلن اتحاد كرة السلة إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر "اقرأ المزيد".


مفاجأة.. قاضٍ أمريكي يصدر حكما ضد ترامب

أمر قاض في نيويورك بدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليوني دولار، بسبب سوء استخدام مؤسسته الخيرية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية " اقرأ المزيد ".


حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. رأي الشيخ الشعراوي

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغني بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا " اقرأ المزيد ".



عاش وحيدا.. من يرث أموال هيثم أحمد زكى؟

انتهت قبل قليل مراسم دفن الفنان هيثم أحمد زكى حيث ووُرى الثرى إلى مثواه بجوار والده الفنان أحمد زكى، وسط حضور كبير من زملائه ومحبيه " اقرأ المزيد ".



وكالة الأنباء الاثيوبية تكشف نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة

أكدت وكالة الأنباء الاثيوبية عن توصل كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى توافق في الآراء لمواصلة المناقشات الفنية الثلاثية حول سد النهضة، خلال المباحثات التي تمت في الولايات المتحدة " اقرأ المزيد ".



أحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكى بيده | تفاصيل

نشرت الفنانة التونسية درة عبر صفحتها على موقع فيس بوك أن الفنان أحمد السقا هو من دفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكى " اقرأ المزيد ".
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