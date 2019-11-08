اهم الاخبار .. الفن يبكي في ليلة رحيل هيثم أحمد زكي .. عقوبات جديدة على الأهلى والزمالك .. رأي الشعراوي في الاحتفال بالمولد النبوي

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 7/11/2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.ورحل صغير النمر الأسود.. هيثم، نجل الفنان القدير الراحل أحمد زكي والفنانة العذبة الرقيقة الراحلة هالة فؤاد، عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين، فلم ينه بعد عقده الرابع، الا ان القدر اختاره ليرافق والده ووالدته في الحياة الآخرة " اقرأ المزيد ".أعلن اتحاد كرة السلة إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر "اقرأ المزيد".أمر قاض في نيويورك بدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليوني دولار، بسبب سوء استخدام مؤسسته الخيرية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية " اقرأ المزيد ".حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغني بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا " اقرأ المزيد ".انتهت قبل قليل مراسم دفن الفنان هيثم أحمد زكى حيث ووُرى الثرى إلى مثواه بجوار والده الفنان أحمد زكى، وسط حضور كبير من زملائه ومحبيه " اقرأ المزيد ".أكدت وكالة الأنباء الاثيوبية عن توصل كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى توافق في الآراء لمواصلة المناقشات الفنية الثلاثية حول سد النهضة، خلال المباحثات التي تمت في الولايات المتحدة " اقرأ المزيد ".نشرت الفنانة التونسية درة عبر صفحتها على موقع فيس بوك أن الفنان أحمد السقا هو من دفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكى " اقرأ المزيد ".