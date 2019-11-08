بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.



وخطفت الأنظار الفنانة ياسمين صبرى بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على رسمة عيون التى كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.



واعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج منسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.