تعرف على نوعية موسيقى اكتشفها هشام خرما .. فيديو

قال الموزع الموسيقي هشام خرما إنه اكتشف موهبته الموسيقى وهو في سن التاسعة من عمره وتعامل معاها على إنها هواية طول حياته، لافتًا إلى أن المجتمع قديمًا كان يتعامل مع الفن والرياضة مجرد هواية وليست وظيفة يعتمد عليها.



وأضاف خرما خلال حوارة لبرنامج "أون سات" المُذاع عبر فضائية " on e " إن اتجه إلى مجال الدعاية و الإعلان بعد تخرجه الجامعة لرغبته في الإبداع و الأفكار بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه أخذ وقتًا طويلا لتحديد وتصنيف نوعية الموسيقى الخاصة به خصوصًا مع تطور أدوات الموسيقى



وأشار إلى ان النوع الذي اتخذه لموسيقاه هي "المزيج" لأنها لا تنحصر في اتجاه معين وإعطاء المساحة الكافية من الإبداع والابتعاد عن الملل

