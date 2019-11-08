الدوري الأوروبي .. روما يخسر خارج أرضه أمام مونشنجلادباخ

خسر فريق روما الإيطالي خارج ملعبه أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عبر اللاعب فيديريكو فازيو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، نجح ذئاب العاصمة الإيطالية في إحراز هدف التعادل عبر المدافع فازيو من رأسية بالدقيقة 64 من عمر اللقاء.



نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف الفوز عبر طريق اللاعب ماركوس تورام، لينتهي اللقاء بفوز مثير لبوروسيا مونشنجلادباخ.



وفي نفس المجموعة، فاز اسطنبول باشاكشهر التركي خارج ميدانه بثلاثية نظيفة أمام مضيفه فولفسبورج النمساوي.



وبذلك يتصدر اسطنبول باشاكشهر ترتيب المجموعة العاشرة برصيد سبع نقاط، وجاء روما في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، وهو نفس عدد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما احتل وولفسبيرج المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



تعرض فولفسبورج الألماني لخسارة قاسية على ملعبه "فولكسفاجن أرينا" أمام ضيفه جينت البلجيكي بثلاثة أهداف لهدف.

