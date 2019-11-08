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مرأة

طريقة عمل فطائر الموز بأسهل الخطوات

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:55 ص
طريقة عمل فطائر الموز
طريقة عمل فطائر الموز
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هاجر هانئ
فطائر الموز من الحلويات اللذيذة و السهلة التى يمكنك تقديمها و إعدادها فى المنزل على طريقة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.


مقادير فطائر الموز
1 ملعقة صغيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة ماء
4 موز مهروس
ثلث كوب سكر
1 ملعقة صغيرة
ملح
بيضة
1 كوب دقيق
زيت للقلي

طريقة تحضير فطائر الموز
* توضع الخميرة مع الماء والقليل من السكر، ويترك المزيج ليختمر نحو 5 دقائق
* تضاف باقي المكونات مع السكر المتبقي
* تترك لتختمر نحو ساعة
* تقلى في زيت غزير وساخن، وتقدم

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