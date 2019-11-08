طريقة عمل فطائر الموز بأسهل الخطوات

فطائر الموز من الحلويات اللذيذة و السهلة التى يمكنك تقديمها و إعدادها فى المنزل على طريقة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.





مقادير فطائر الموز

1 ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة ماء

4 موز مهروس

ثلث كوب سكر

1 ملعقة صغيرة

ملح

بيضة

1 كوب دقيق

زيت للقلي



طريقة تحضير فطائر الموز

* توضع الخميرة مع الماء والقليل من السكر، ويترك المزيج ليختمر نحو 5 دقائق

* تضاف باقي المكونات مع السكر المتبقي

* تترك لتختمر نحو ساعة

* تقلى في زيت غزير وساخن، وتقدم



