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توك شو

داليا مصطفى عن زوجها شريف سلامة: مسك إيدي في السينما وقالي بحبك.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
شريف سلامة وداليا
شريف سلامة وداليا مصطفى
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هاني حسين
قالت الفنانة داليا مصطفى: "كنت أنا وشريف سلامة أصدقاء أيام المعهد وأحد أصدقائي قال لي إن شريف بيحبني".

وأضافت في حوارها مع الفنان شريف منير في برنامج " أنا وبنتي " المذاع على قناة " أون أي"،: "في يوم كنا في السينما لقيته مسك يدي وقال لي بحبك"، مضيفة: "هذا التصرف من شريف كان بالنسبة لي مفاجئة ولكنني استسلمت".

ومن جانبه قال الفنان شريف سلامة،: "أنا اعرف داليا من زمان جدا وشقيقها كان معي في المدرسة، وتعرفنا على بعض وأصبحنا أصدقاء لعدة سنوات ثم تزوجنا".
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