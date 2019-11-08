داليا مصطفى عن زوجها شريف سلامة: مسك إيدي في السينما وقالي بحبك.. فيديو

قالت الفنانة داليا مصطفى: "كنت أنا وشريف سلامة أصدقاء أيام المعهد وأحد أصدقائي قال لي إن شريف بيحبني".



وأضافت في حوارها مع الفنان شريف منير في برنامج " أنا وبنتي " المذاع على قناة " أون أي"،: "في يوم كنا في السينما لقيته مسك يدي وقال لي بحبك"، مضيفة: "هذا التصرف من شريف كان بالنسبة لي مفاجئة ولكنني استسلمت".



ومن جانبه قال الفنان شريف سلامة،: "أنا اعرف داليا من زمان جدا وشقيقها كان معي في المدرسة، وتعرفنا على بعض وأصبحنا أصدقاء لعدة سنوات ثم تزوجنا".

