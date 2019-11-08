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حماية المستهلك: سيتم افتتاح 16 فرعا جديدا للجهاز في محافظات مصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
للواء راضى عبدالمعطى
للواء راضى عبدالمعطى
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حمزة شعيب
أكد اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم افتتاح 16 فرعًا جديدًا للجهاز في معظم محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"نستهدف حل المشاكل فورًا".

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، إلى أنه تم إنشاء نظام عمل إلكتروني مع الشركات والتوكيلات حتى لا يتأخروا فى حل الشكاوى.

وأكمل:"القانون الذي يحفظ حقوق المواطنين موجود ولكننا بدأنا فى تفعيله بطريقة جديدة".
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