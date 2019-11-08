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توك شو

أحمد فلوكس يقدم بعض النصائح للمواطنين.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:50 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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البهي عمرو
قال الفنان أحمد فلوكس، إنه يتعاون مع مؤسسة صناع الخير منذ 4 سنوات، موضحًا أن هناك بعض التعليقات على صوره انه يشارك فى هذه الأعمال الخيرية بعد مشاركته فى فيلم الممل.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه يشارك فى الحملات التى تقوم بها مؤسسة صناع الخير قبل المشاركة فى فيلم الممر.

وأشار إلى أنه شارك فى أنشاء منازل بالكامل، وتوفير مستلزمات البيت بالكامل.

وأوضح أحمد فلوكس أن كل مواطن عليه أن يقدم لمصر عمل مفيد بجانب عمله الأساسي.
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