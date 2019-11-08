تعرف على فوائد تناول البرتقال مع البنجر

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن البرتقال و البنجر من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية.
لذا ينصح النادي، دائمًا بتناول مزيج البرتقال و البنجر حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بهذا المزيج، وتتمثل فى:
-يعالج مرض الانيميا
-يعالج الإمساك
-يقي من الإصابة بالزهايمر
-يعزز كفاءة الكبد
-يخلص الجسم من السموم
-يساعد على خسارة الوزن
-يحمي من الإصابة من الأصابة من أنواع السرطانات ك الصدر و البنكرياس والبروستات
-يقوي مناعة الجسم
-يقلل ظهور علامات التقدم في السن
-يحمي من الإصابة بهشاشة العظام
-يعالج قرحة المعدة
- يقلل الكولسترول الضار في الدم
لذا ينصح النادي، دائمًا بتناول مزيج البرتقال و البنجر حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بهذا المزيج، وتتمثل فى:
-يعالج مرض الانيميا
-يعالج الإمساك
-يقي من الإصابة بالزهايمر
-يعزز كفاءة الكبد
-يخلص الجسم من السموم
-يساعد على خسارة الوزن
-يحمي من الإصابة من الأصابة من أنواع السرطانات ك الصدر و البنكرياس والبروستات
-يقوي مناعة الجسم
-يقلل ظهور علامات التقدم في السن
-يحمي من الإصابة بهشاشة العظام
-يعالج قرحة المعدة
- يقلل الكولسترول الضار في الدم