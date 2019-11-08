تعرف على فوائد تناول البرتقال مع البنجر

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن البرتقال و البنجر من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية.



لذا ينصح النادي، دائمًا بتناول مزيج البرتقال و البنجر حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بهذا المزيج، وتتمثل فى:

-يعالج مرض الانيميا

-يعالج الإمساك

-يقي من الإصابة بالزهايمر

-يعزز كفاءة الكبد

-يخلص الجسم من السموم

-يساعد على خسارة الوزن

-يحمي من الإصابة من الأصابة من أنواع السرطانات ك الصدر و البنكرياس والبروستات

-يقوي مناعة الجسم

-يقلل ظهور علامات التقدم في السن

-يحمي من الإصابة بهشاشة العظام

-يعالج قرحة المعدة

- يقلل الكولسترول الضار في الدم