هيثم شاكر: انتظروني في السينما والتليفزيون قريبا .. فيديو

قال المطرب هيثم شاكر، إنه خاض تجربة التمثيل مرة واحدة فقط في مسلسل "أرض جو"، مضيفا:" تجربة ممتعة".



وأضاف شاكر في حواره في برنامج " أون ست" المذاع على قناة " أون أي" :" التمثيل يأخذ مجهود كبير، وكانت الأولوية لي هي تحضير الألبوم الخاص بي لذلك لم أظهر في أعمال فنية كثيرة".



وتابع :" استفدت من تجربة التمثيل ورد فعل الجمهور مبهر بالنسبة لي وانتظروني قريبا في السينما والتليفزيون"، مضيفا:" فترة الغياب بين كل ألبوم كانت 4 سنوات وهذا أمر غير مقصود لأنه كان هناك خلاف في وجهات النظر مع شركات الإنتاج فقط".

