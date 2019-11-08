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توك شو

هيثم شاكر: انتظروني في السينما والتليفزيون قريبا .. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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هاني حسين
قال المطرب هيثم شاكر، إنه خاض تجربة التمثيل مرة واحدة فقط في مسلسل "أرض جو"، مضيفا:" تجربة ممتعة".

وأضاف شاكر في حواره في برنامج " أون ست" المذاع على قناة " أون أي" :" التمثيل يأخذ مجهود كبير، وكانت الأولوية لي هي تحضير الألبوم الخاص بي لذلك لم أظهر في أعمال فنية كثيرة".

وتابع :" استفدت من تجربة التمثيل ورد فعل الجمهور مبهر بالنسبة لي وانتظروني قريبا في السينما والتليفزيون"، مضيفا:" فترة الغياب بين كل ألبوم كانت 4 سنوات وهذا أمر غير مقصود لأنه كان هناك خلاف في وجهات النظر مع شركات الإنتاج فقط".
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