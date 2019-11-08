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توك شو

أحمد فلوكس يستجيب لدعوة طفل على الهواء .. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:05 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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البهي عمرو
استجاب الفنان أحمد فلوكس، لدعوة طفل يدعى محمد السيد يعانى من مشكلات صحية، ويحتاج لإجراء بعض العمليات الجراحية.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مؤسسة صناع الخير تكفلت بعلاجه الطفل محمد بالمجان.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقدم ما يحتاجه الطفل، وكشف فلوكس لـ سلوي على، والدة الطفل محمد، أن العلاج سيتم من الغد.

وأوضح أحمد فلوكس أن قرار علاج محمد تم اتخاذه من أمس ومن الغد سيتم بدء العلاج.
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