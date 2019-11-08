فطائر سريعة اقتصادية من المعجنات الشهية و اللذيذة، تقدم لكم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر سريعة اقتصادية من برنامج بالصحة والراحة.
مقادير فطائر سريعة اقتصادية
1 كوب عصير برتقال
1 كوب سميد
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
3 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة زيت
-التزيين
مربى مشمش
بشر برتقالة معسلة
عسل أبيض
حلقات برتقال
طريقة تحضير فطائر سريعة اقتصادية
* يخلط السكر والملح ومع البيكنج بودر والزيت والزبدة واللبن وبشر البرتقال والسميد
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة
* يصب على مراحل في طاسة ساخنة على النار مدهونة بالزيت
* تقلب على الوجه الآخر وتزين وتقدم
مقادير فطائر سريعة اقتصادية
1 كوب عصير برتقال
1 كوب سميد
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
3 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة زيت
-التزيين
مربى مشمش
بشر برتقالة معسلة
عسل أبيض
حلقات برتقال
طريقة تحضير فطائر سريعة اقتصادية
* يخلط السكر والملح ومع البيكنج بودر والزيت والزبدة واللبن وبشر البرتقال والسميد
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة
* يصب على مراحل في طاسة ساخنة على النار مدهونة بالزيت
* تقلب على الوجه الآخر وتزين وتقدم