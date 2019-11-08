فطائر سريعة اقتصادية من المعجنات الشهية و اللذيذة، تقدم لكم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر سريعة اقتصادية من برنامج بالصحة والراحة.



مقادير فطائر سريعة اقتصادية

1 كوب عصير برتقال

1 كوب سميد

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

3 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة زيت



-التزيين

مربى مشمش

بشر برتقالة معسلة

عسل أبيض

حلقات برتقال



طريقة تحضير فطائر سريعة اقتصادية

* يخلط السكر والملح ومع البيكنج بودر والزيت والزبدة واللبن وبشر البرتقال والسميد

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة

* يصب على مراحل في طاسة ساخنة على النار مدهونة بالزيت

* تقلب على الوجه الآخر وتزين وتقدم



