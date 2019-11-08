حماية المستهلك: نستقبل 1500 شكوى يومية على الخط الساخن.. فيديو

أكد أحمد رمضان، مدير المكتب الفني لرئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى يوميًا ما يتراوح ما بين 1200 و1500 شكوى على الخط الساخن 19588.



وأضاف رمضان، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى المواطنين إما عن طريق اليد أو من خلال الخط الساخن أو عبر رقم الواتس آب مع تقديم المستندات الدالة على الشكوى لفحصها والرد عليها.



ونوه مدير المكتب الفني لرئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن القانون الجديد للمستهلك يمنح صلاحية استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 أو 30 يوما حسب نوع المنتج حال وجود عيب صناعة، لافتًا إلى أحقية المواطن في استبدال أو استرجاع السلعة في حالة تكرار عيب الصناعة في المنتج 3 مرات في السنة الأولى.