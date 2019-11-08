أخبار التوك شو.. اشرف زكي: هذا هو سبب وفاة هيثم أحمد زكى.. عمرو دياب من الرياض: أشكر تركي آل الشيخ وجمهور السعودية كبير جدا

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
اشرف زكي: هذا هو سبب وفاة هيثم أحمد زكى
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، مؤكدا "كانت طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية"، وأنه يؤيد الرواية المتعلقة بأن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت نتيجة تناول العقاقير ومقويات العضلات.
وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر قناة "العربية"، أن الفنان الراحل أصيب بالإعياء والإرهاق بسبب التمارين وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه خلال فترة تواجده في الجيم.
ساعتان في صمت.. كواليس استعداد عادل إمام لعرض مسرحياته
قال الفنان شريف الدسوقي، إن الفنان عادل إمام مدرسة تُدرس لمدة أعوام، والجميع يعرف سلوك الزعيم عادل في كواليس مسرحه بمجرد حضوره للمسرح.
وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عادل إمام موهوب وفي كل عرض لمسرحية يقوم عادل إمام بتطوير مشاهد مسرحياته من أجل إضحاك الجمهور".
شعبة الحبوب: لن نستورد أرزًا .. وانخفاض أسعار الفول والعدس
قال أحمد الباشا إدريس، عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضا فى أسعار الحبوب بشكل عام، موضحًا أن سعر الأرز الآن يتراوح بين 6 لـ 7 جنيهات.
وأضاف عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن أسعار الفول و العدس مناسبة للجميع، مؤكدًا أن الجميع يعيش فى عصر الاستقرار.
خبير اقتصادى : اتوقع وصول سعر الدولار إلى 13 جنيها
قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والمصرفي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إيجابي للغاية ويؤثر بشكل قوي على هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أنه يتوقع وصول سعر صرف الدولار إلى 13 جنيها خلال عامين.
وكشف وائل عنبة أن أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية جديدة، بمعدل زيادة وصل لـ150% منذ عام 2013، وذلك بفضل زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وانتعاش القطاع السياحي بشكل ملحوظ للغاية، إلى جانب زيادة صادرات الغاز التي وفرت موردا كبيرا من العملة الصعبة.
توفيق عكاشة يكشف تفاصيل طلب شراء القذافي قنبلة ذرية
قال توفيق عكاشة، ان معمر القذافي كان يريد ان يشتري قنبلة ذرية، لافتًا إلى أنه حاول ان يتصل بالرئيس الصيني لشراء القنبلة الذرية
وتابع قائلًا "القذافي قال شراء العبد ولا تربيته، وحاول الاتصال بالصين لشراء القنبلة الذرية".
عمرو دياب من الرياض: أشكر تركي آل الشيخ.. وجمهور السعودية كبير جدا
وجه المطرب عمرو دياب، رسالة إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والجمهور السعودي، خلال مشاركته ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور 30 ألف متفرج.
وقال عمرو دياب في تصريحات تليفزيونية: "أنا مش بحب أبص على الجمهور وبحاول أركز وأتمالك أعصابى".
اشرف زكي: هذا هو سبب وفاة هيثم أحمد زكى
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، مؤكدا "كانت طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية"، وأنه يؤيد الرواية المتعلقة بأن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت نتيجة تناول العقاقير ومقويات العضلات.
وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر قناة "العربية"، أن الفنان الراحل أصيب بالإعياء والإرهاق بسبب التمارين وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه خلال فترة تواجده في الجيم.
ساعتان في صمت.. كواليس استعداد عادل إمام لعرض مسرحياته
قال الفنان شريف الدسوقي، إن الفنان عادل إمام مدرسة تُدرس لمدة أعوام، والجميع يعرف سلوك الزعيم عادل في كواليس مسرحه بمجرد حضوره للمسرح.
وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عادل إمام موهوب وفي كل عرض لمسرحية يقوم عادل إمام بتطوير مشاهد مسرحياته من أجل إضحاك الجمهور".
شعبة الحبوب: لن نستورد أرزًا .. وانخفاض أسعار الفول والعدس
قال أحمد الباشا إدريس، عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضا فى أسعار الحبوب بشكل عام، موضحًا أن سعر الأرز الآن يتراوح بين 6 لـ 7 جنيهات.
وأضاف عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن أسعار الفول و العدس مناسبة للجميع، مؤكدًا أن الجميع يعيش فى عصر الاستقرار.
خبير اقتصادى : اتوقع وصول سعر الدولار إلى 13 جنيها
قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والمصرفي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إيجابي للغاية ويؤثر بشكل قوي على هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أنه يتوقع وصول سعر صرف الدولار إلى 13 جنيها خلال عامين.
وكشف وائل عنبة أن أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية جديدة، بمعدل زيادة وصل لـ150% منذ عام 2013، وذلك بفضل زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وانتعاش القطاع السياحي بشكل ملحوظ للغاية، إلى جانب زيادة صادرات الغاز التي وفرت موردا كبيرا من العملة الصعبة.
توفيق عكاشة يكشف تفاصيل طلب شراء القذافي قنبلة ذرية
قال توفيق عكاشة، ان معمر القذافي كان يريد ان يشتري قنبلة ذرية، لافتًا إلى أنه حاول ان يتصل بالرئيس الصيني لشراء القنبلة الذرية
وتابع قائلًا "القذافي قال شراء العبد ولا تربيته، وحاول الاتصال بالصين لشراء القنبلة الذرية".
عمرو دياب من الرياض: أشكر تركي آل الشيخ.. وجمهور السعودية كبير جدا
وجه المطرب عمرو دياب، رسالة إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والجمهور السعودي، خلال مشاركته ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور 30 ألف متفرج.
وقال عمرو دياب في تصريحات تليفزيونية: "أنا مش بحب أبص على الجمهور وبحاول أركز وأتمالك أعصابى".