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أخبار العالم

أمريكا: نشكر السعودية والإمارات لدورهما في حماية مياه الخليج

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعربت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، عن شكرها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك لدورهم في مبادرة حماية حرية الملاحة في مياه الخليج العربي.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان خلال مؤتمر صحفي: "نشكر السعودية والإمارات والبحرين على مشاركتها في مبادرة حماية حرية الملاحة في مياه الخليج".

وبدأ التحالف العسكري البحري الذي تقوده الولايات المتحدة من البحرين، الخميس، رسميا مهمته المتمثلة في حماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُّهمت إيران بالوقوف خلفها.

وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو الماضي، ولد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، بعضوية 6 دول بجانب الولايات المتحدة، هي: السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.
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