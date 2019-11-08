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رياضة

محمد عبد الغني: أشكر مرتضى منصور وكنت قريبا من الانضمام للمنتخب .. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
محمد عبدالغني
محمد عبدالغني
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محمد رشاد
أكد محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء من الشخصيات المحترمة، مشددًا على أن البعض يأخذ عنه انطباعا خاطئا رغم طيبته.

وأضاف عبدالغني خلال استضافته ببرنامج ملعب أون المُذاع عبر قناة أون سبورت، اليوم: "مرتضى منصور من الشخصيات المحترمة والناس تأخذ انطباعا خاطئا عنه وهو طيب جدًا ومثل والدي، ويطمئن علي خلال فترة إصابتي، وعلاقته بي جيدة هو وأمير مرتضى".

وتابع: "عندما انضممت للزمالك لأول مرة جلست لمدة مباراتين وبعد ذلك شاركت مع إيهاب جلال المدير الفني السابق حوالي 9 مباريات، ومع جروس شاركت لمباراة واحدة وبعد ذلك لم أشارك".

وواصل: "كان هناك ضغط مباريات وخصوصًا في بطولة الكونفدرالية وحدثت إصابات كثيرة في آخر الموسم، كنا في حاجة لأن يساعدنا جروس أكثر".

وأشار: "هناك قائمة مكونة من 25 لاعبا، ولا يجب أن يعتمد على 13 عنصرا فقط، هو مدرب كبير وله تاريخه، ولكن هناك أشياء على المستوى الشخصي حدثت معي لا أحب أن تحدث عنها".

واستكمل: "شعرت أنني قريب من الانضمام لمنتخب مصر، وكان هناك حديث مع الجهاز الفني للزمالك أنني سأنضم ولكن لم يحدث، شرف لأي لاعب يرتدي قميص منتخب مصر، وبابه مفتوح لأي لاعب".

وعن علاقته بالسويسري جروس، قال: "كان يعاملني بشكل جيد وكنت أتحدث معه حول عدم مشاركتي وما الذي ينقصني لكي أشارك، فكنت أتعجب من قوله ، ألعب في ناد كبير ووقت ما يطلبني سأكون جاهزا، وعلاقتي بمحمود علاء والونش قوية".

استطرد: "طموحاتي بلا حدود وأحب أن أكون في أفضل صورة، أتمنى التوفيق لحسام البدري ولدي ثقة كبيرة أنني سأنضم لمنتخب مصر ، شكرًا لمرتضى منصور وعلى الثقة الذي وضعها في اللاعبين".
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