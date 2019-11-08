تأجيل حفل تامر عاشور وساندي

أجلت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور والفنانة ساندى، المقرر إقامته الجمعة داخل أحد النوادى، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل خلال الأيام المقبلة.



وتستعد "ساندي" لطرح ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" والذي يضم 8 أغاني هي، "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة فى رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوى، وتوزيع هاني ربيع.



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، ويضم 12 أغنية، وهى: "ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية".