جمال شعبان يحذر من الكيتو رجيم‎

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، وأستاذ كهرباء القلب، أن "الكيتو الرجيم" ليس بالشيء الجديد وكان يستخدم في حالات مرضية للأطفال وتحديدا الصرع ، لافتا أنه لابد لمرضى السكر والضغط والكبد والكلى وكبار السن أن يكونوا على حذر من تطبيقه.



وأوضح أن الجلوكوز يعد المحرك الأساسي للجسم وأي خلال فيه يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات أبرزها زيادة الدهون.



وأوضح شعبان أنه من السهل جدا أن يبدأ الإنسان الكيتو ولكن من الصعوبة أن ينهي هذا الأمر وهناك الكثير من الحالات التي أنهت الكيتو تعاني من الهبوط ونقص السكر في الدم على الرغم من استخدام الأنسولين.