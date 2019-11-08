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رياضة

المنيا يفقد جهود "حسام حسن" مهاجم الفريق فى لقاء بترول أسيوط

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
حسام علي
حسام علي
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رباب الهواري
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا جهود لاعبه حسام علي، مهاجم الفريق، قبل مواجهة بترول أسيوط بالأسبوع الرابع بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني ، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد جامعة المنيا.

وصرح محمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق، "لصدى البلد "إن اللاعب يغيب عن مواجهة “بترول أسيوط ” المرتقبة، لتعرضه لشد مضاعف في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق، اليوم الخميس.

وأضاف محمد السيد أن جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية، ولديهم إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية مع بترول أسيوط والظهور بشكل قوى وتصحيح الأوضاع بعد سلسلة النتائج السلبية في الثلاث جولات السابقة.
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