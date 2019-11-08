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رياضة

طارق مصطفى: سلبية وحيدة من ودية ليبيريا.. والجهاز الفني مظلوم بسبب أجيري

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:07 ص
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر
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محمد رشاد
أكد طارق مصطفى مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن نتيجة مباراة ليبيريا الودية لا تمثل فارقا كبيرا بالنسبة للجهاز الفني، مضيفًا أن الشيء السلبي الوحيد كان إصابة حسين الشحات خلال اللقاء.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "النتيجة لا تمثل فارقا معنا، وكل هدفنا كان تجهيز اللاعبين دون إصابات، والشيء السلبي الوحيد هو إصابة حسين الشحات، وهي كدمة وسنطمئن عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل: "الفترة السابقة بكل ما فيها كانت سلبية وليست إيجابية الخروج من كأس أمم إفريقيا بهذا الشكل والأداء، وذلك رغم كون البطولة على أرضنا، الجهاز الفني مظلوم بعد فترة أجيري وسلبياتها النفسية والبدنية".

وأردف: "مع حسام البدري الأسبوع المقبل سنعمل بشكل تخصصي للمهاجمين واللاعبين الذي تشارك تحت رأس الحربة لحل أزمة إهدار الفرص".

وأشار مدرب الفراعنة: "أتمنى أن يكون هناك توفيق في مباراة كينيا وجزر القمر، لأننا أضعنا فرص كثيرة في آخر مباراتين للمنتخب، مباراتا بتسوانا وليبيريا ليستا دون المستوى ولكن الغرض منهما جعل العناصر المحلية لاعبين دوليين ويطبقون فكر حسام البدري وهذا ما نسعى إليه ، كل المحترفين سيكونون متواجدين في المعسكر يوم 11 من الشهر الجاري".
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