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رياضة

سوهاج يفقد جهود تريكة قبل مواجهة الإعلاميين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
محمود شعبان
محمود شعبان
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رباب الهواري
تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي سوهاج بقيادة نبيل محمود ضربة موجعة بعد تأكد إصابة صانع ألعاب الفريق محمود شعبان الشهير بتريكة، وتأكد غيابه الفترة القادمة من منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وقال أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق لصدى البلد ، أن اللاعب محمود شعبان تريكة، إنه تعرض للإصابة خلال استعدادات الفريق الجولة الرابعة أمام الإعلاميين، وبعد إجراء أشعة له تأكدت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وتأكد غيابه عن لقاء الإعلاميين في الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وأشار إلي أن الجهاز الطبي حدد فترة غياب تريكة عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع.

يذكر أن فريق سوهاج يحتل المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة في جدول المسابقة.
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