أعمار المنتخبات.. مالي الأقل ومصر الأكبر وغانا تشارك بحارس في السادسة عشرة

سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي وهما – على الترتيب -المنتخبين الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثماني التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.



معدل أعمار قائمة المدرب المصري شوقي غريب تبلغ 21 عامًا و9 شهور مقابل 20 عامًا و5 شهور فقط لتشكيلة فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي.



منتخب نيجيريا (حامل اللقب) والذي يخوض منافسات البطولة على رأس المجموعة الثانية يملك ثاني أصغر معدل أعمار بـ 21 عامًا و3 شهور ’ يليه منتخب كوت ديفوار رفيقه في هذه المجموعة بمعدل يبلغ إلى 21 عامًا و4 شهور ’ ثم منتخب غانا بـ 21 عامًا و5 شهور ’ وفي المركز الرابع يتساوى الثنائي زامبيا وجنوب أفريقيا بمعدل يبلغ 21 عامًا و6 شهور ثم الكاميرون بـ 21 سنة و8 شهور.



رمضان صبحي في قائمة الأكبر عمرًا



أما عن الأكبر عمرًا بين اللاعبين الـ 168 الذين يشاركون في البطولة فيتصدرهم الإيفواري كواديو يفيس دابيلا مدافع فريق كلوب بروج البلجيكي البالغ من العمر 22 عامًا (1 يناير 97) يليه مواطنه فاكون إيسوف بايا مهاجم فريق سيتيك الإسكتلندي (10 يناير 97) ثم الغاني إدوارد ساربونج مدافع اسبرانزا لاجوس البرتغالي (17 يناير 97) فالكاميروني ميكايل شويكوا مهاجم فريق هورن النمساوي (13 يناير 1997) ’ ويأتي قائد منتخب مصر رمضان صبحي نجم الأهلي خامسًا (23 يناير 1997) بفارق يوم واحد عن الجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا لاعب وسط فريق سوبر سبورت ( 24 يناير 1997).



غانا تشارك بحارس في السادسة عشرة



أما عن أصغر لاعبي البطولة على الإطلاق فيبرز الحارس الغاني إبراهيم دانلاد الذي يلعب ضمن صفوف أشانتي كوتوكو وهو من مواليد 2 ديسمبر 2002 (16 سنة) ويليه 4 لاعبين في عمر الثامنة عشرة مع اختلاف في يوم وشهر الميلاد وهم باتريك شوما حارس منتخب زامبيا ونادي كابوي سوكر أكاديمي (4 أكتوبر 2001) ’ كيجان جوهانيس مدافع منتخب جنوب أفريقيا وفريق اياكس كيب تاون (31 مارس 2001) فالحارس الإيفواري نيكولاس تاي الذي ينشط في صفوف تشيلسي الإنجليزي (13 فبراير 2001).