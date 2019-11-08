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فن

ابتهال الصريطي تنعى هيثم أحمد زكي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
ابتهال الصريطي
ابتهال الصريطي
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شيرى نبيل
حرصت الفنانة ابتهال الصريطي على نعي الفنان هيثم أحمد زكي، حيث نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت ابتهال الصريطي على الصورة :" الله يرحمك يا هيثم يا طيب يا كريم ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته على فراقه انا لله وانا اليه راجعون".

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.

وشيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
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ابتهال الصريطي تنعى هيثم أحمد زكي

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