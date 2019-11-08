قتيلان بالعياط .. خفير يقتل طفلا بالرصاص ووالد القتيل يهشم رأس المتهم انتقاما

شهدت مدينة العياط جريمة بشعة خلفت قتيلين حيث قام خفير بإطلاق النيران على طفل أدراه قتيلا ما دفع والد الطفل لتهشيم رأس الخفير بحجارة، وألقت مباحث الجيزة القبض على والد الطفل القتيل.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل طفل وخفير بقرية برنشت بالعياط، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط وتبين من الفحص والتحري وجود قتيلين الاول يبلغ من العمر 15 عاما والثاني خفير في العقد الثالث من العمر.



وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن خلافا وقع بين فلاح وخفير على أجرة حراسة الأخير للأرض الزراعية ما أدي إلي نشوب مشاجرة بين الطرفين فقام الأخير بإطلاق الرصاص صوب الطفل أصابته طلقة أردته قتيلا في الحال.



وأشارت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن والد الطفل القتيل انتابته حالة من الغضب فقام بتناول حجر ضخم من الأرض وانهال به ضربا علي رأس الخفير حتي تهشمت تماما.



ألقت قوة أمنية القبض علي والد الطفل القتيل لاتهامه بقتل الخفير وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.