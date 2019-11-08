سمر جلال تكشف عن أهم أعمالها المسرحية

قالت الفنانة سمر جلال بانها سعيدة بتجربة مسرحية "تشارلي ومصنع الشوكولاتة التي قدمت في عام 2017 .



أضافت في تصريح لصدي البلد : أكبر تحدي لى كان إخراج مسرحية "تشارلى ومصنع الشوكولاتة"، وهذا أول عرض أقوم بإخراجه مع أتيليه المسرح لعرض الجامعة سنة 2017، ثم تم عرضه على مسرح الفلكى أكثر من موسم و الحمد لله Sold Out، التحدى الأكبر كان أن العرض لاقي نجاح وتم استخدام تقنيات فنية مختلفة، وهناك عدد كبير من الفنايين المشاركين والذي وصل الي عدد 40 فنان وهذا عدد كبير بالنسبة لاي مخرج في التدريب والتوجيه .



أيضا عرض ف "تشارلى" تحدي آخر خاصة أنه مسرح موسيقى، ويجب علي عمل Musicals فالتحدي هنا أن كل المشاركين في العرض لا يمارسون الغناء وبالفعل تم تدريبهم وهذا أخذ مجهود كبير جدا، عرض "تشارلى" اعتبره ابنى، ومشروع أنا فخورة به جدا وأتمني أن يعرض مرة اخري .



سمر عضوة فى فرقة بهججة "أسسها أيمن حلمى فى سبتمبر 2015" ومكونة خمس فتيات : رغدة جلال، وئام عصام، أسماء أبو اليزيد، شروق الشريف، وسمر جلال، وهي فرقة غنائية موسيقية تقدم أغاني فكاهية ومونولوجات معاصرة.



العروض اللى شاركت فيها حصلت على جوائز كثيرة: مركز أول جامعة حلوان عن مسرحية "الفاشلون٢٠١٠، و"أوبريت الدرافيل" ٢٠١١إخراج شادى الدالى مع أتيليه المسرح، وعرض حلم بلاستيك شارك فى مهرجان المسرح العربى كالممثل الوحيد لمصر فى المسابقة الرسمية فى الشارقة، الإمارات ٢٠١٤إخراج شادى الدالى، وشاركت فى المهرجان القومى بعرض "عيش أنت" كمخرج منفذ "٢٠١٤/ ٢٠١٥" ومن إخراج شادى الدالى.