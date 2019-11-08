AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
علي الحجار
علي الحجار
AdvertisementS
شيرى نبيل
جولة جديدة فى ماراثون الابداع جسدت جانب من جهود الثقافة المصرية فى استثمار الفنون لإطلاق رسائل تعلى المبادئ النبيلة والقيم السامية ، فمن خلال الليلة السابعة من الدورة ٢٨ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وعلى مسرح الأوبرا الكبير انتزع النجم على الحجار اعجاب الجمهور بأداء متجدد ولياقة فنية كاملة ، وبعد ان استقبل بحفاوة بالغة تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر بنخبه مختارة من اعماله الجماهيرية هى ما تمنعوش الصادقين ، مسالة مبدأ ، خاصمتنى ، بنت وولد، زى الهوا ، تجيش نعيش ، اللى اشترى ، لما الشتا يدق البيبان ، فى هويد الليل ، اتفقنا ، يا العروسة وعارفة ، ومن مؤلفات التراث حانة الاقدار ، راح توحشينى ، سهرت منه الليالى الى جانب بانوراما وطنية أشعلت حماسة الجميع وضمت اغانى موال النهار ، بسم الله ، راجعين ، خللى السلاح صاحى ، حلوة بلادى ، دولا مين واحلف بسماها .

كما حرص الحجار على الاحتفال بذكرى المولد النبوى حيث قدم عدد من المؤلفات الدينية هى رسول الله ، يا رب ، انت المدد .
قبله خلقت النجمة الشابة ريهام عبد الحكيم حالة من " الانسجام " للحضور وشدت بباقة من ايقونات الموسيقى العربية هى الفن ، اكدب عليك ، غلطة واحدة ، ان راح منك يا عين ، الحب اللى كان ، الحب كدة الى جانب عايشة حكاية وفيها حاجة حلوة من اعمالها الخاصة.

وبآلة العود الشرقية العريقة عزف ممدوح الجبالى على اوتار القلوب تقاسيم ، لحن اغنية يا مسهرنى ولونجا نهاوند من تاليفه .

كما أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا فرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة ضم مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة ، وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " احيا النجم محمد الحلو فاصلًا بمصاحبة فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك بعد فاصل غنائى لكل من ياسر سعيد ، محمد متولي ، ايمن مصطفي ، عازفة القانون عفاف شكري والسورية وعد البحري .
الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية
الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية
الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية
AdvertisementS

ترشيحاتنا

ورحل صغير النمر الأسود .. 6 ساعات من التحريات والتحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي

هنا الزاهد بعد وفاة هيثم زكي: لو بتحب حد قوله.. الحياة مبتستناش

حسام البدري يكشف حجم إصابة حسين الشحات ..فيديو

بطل الأزمة الناجي الوحيد.. ننشر نص عقوبات خناقة الأهلى والزمالك فى الجزيرة

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

بعد وفاة هيثم أحمد زكي..مشروع قانون يجرم تناول المنشطات بصالات الجيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إعادة بناء وجه محاربة عاشت منذ ألف عام.. والنتيجة مذهلة

بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل