الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية

جولة جديدة فى ماراثون الابداع جسدت جانب من جهود الثقافة المصرية فى استثمار الفنون لإطلاق رسائل تعلى المبادئ النبيلة والقيم السامية ، فمن خلال الليلة السابعة من الدورة ٢٨ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وعلى مسرح الأوبرا الكبير انتزع النجم على الحجار اعجاب الجمهور بأداء متجدد ولياقة فنية كاملة ، وبعد ان استقبل بحفاوة بالغة تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر بنخبه مختارة من اعماله الجماهيرية هى ما تمنعوش الصادقين ، مسالة مبدأ ، خاصمتنى ، بنت وولد، زى الهوا ، تجيش نعيش ، اللى اشترى ، لما الشتا يدق البيبان ، فى هويد الليل ، اتفقنا ، يا العروسة وعارفة ، ومن مؤلفات التراث حانة الاقدار ، راح توحشينى ، سهرت منه الليالى الى جانب بانوراما وطنية أشعلت حماسة الجميع وضمت اغانى موال النهار ، بسم الله ، راجعين ، خللى السلاح صاحى ، حلوة بلادى ، دولا مين واحلف بسماها .



كما حرص الحجار على الاحتفال بذكرى المولد النبوى حيث قدم عدد من المؤلفات الدينية هى رسول الله ، يا رب ، انت المدد .

قبله خلقت النجمة الشابة ريهام عبد الحكيم حالة من " الانسجام " للحضور وشدت بباقة من ايقونات الموسيقى العربية هى الفن ، اكدب عليك ، غلطة واحدة ، ان راح منك يا عين ، الحب اللى كان ، الحب كدة الى جانب عايشة حكاية وفيها حاجة حلوة من اعمالها الخاصة.



وبآلة العود الشرقية العريقة عزف ممدوح الجبالى على اوتار القلوب تقاسيم ، لحن اغنية يا مسهرنى ولونجا نهاوند من تاليفه .



كما أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا فرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة ضم مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة ، وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " احيا النجم محمد الحلو فاصلًا بمصاحبة فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك بعد فاصل غنائى لكل من ياسر سعيد ، محمد متولي ، ايمن مصطفي ، عازفة القانون عفاف شكري والسورية وعد البحري .