13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

أكد المخرج الرياضى محمد نصر، أنه تم تخصيص 13 كاميرا لنقل فعاليات افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة و مباراة الافتتاح التي ستجمع المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالي فى الساعة السابعة مساء بالإضافة إلى مباراة والكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة مساء.



وتابع: تم تكليفى بإخراج مباراتي الافتتاح، أما حفل الافتتاح، تم إسناده لزميلى عماد الغول.



يذكر أن بطولة افريقيا تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات بواقع أربعة منتخبات فى كل مجموعة.



ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى ، فى المجموعة الأولى بجانب مالى وغانا والكاميرون ، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا و زامبيا وجنوب افريقيا.