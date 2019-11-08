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رياضة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ريهام بكير
أكد المخرج الرياضى محمد نصر، أنه تم تخصيص 13 كاميرا لنقل فعاليات افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة و مباراة الافتتاح التي ستجمع المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالي فى الساعة السابعة مساء بالإضافة إلى مباراة والكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة مساء.

وتابع: تم تكليفى بإخراج مباراتي الافتتاح، أما حفل الافتتاح، تم إسناده لزميلى عماد الغول.

يذكر أن بطولة افريقيا تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات بواقع أربعة منتخبات فى كل مجموعة.

ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى ، فى المجموعة الأولى بجانب مالى وغانا والكاميرون ، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا و زامبيا وجنوب افريقيا.
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