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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: أتمنى حضور ممثلين عن الكنيسة فى مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:07 ص
دكتورة ليلى عبد المجيد
دكتورة ليلى عبد المجيد
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أمل مجدى
قالت دكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة ، أن الخطاب الدينى له بعد مجتمعى وثقافي واجتماعي ونحتاج أن نستمع لبعض ونتيح حوار هادئ بيننا .

وأضافت "عبد المجيد" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أننا نحتاج للتوصل لرؤية استراتيجية للخطاب الدينى تتفق مع احتياجات المجتمع وواقعنا الثقافى والاجتماعى .

وأشارت أن الإعلام وسيلة يتم من خلالها تداول الخطاب الدينى، واتمنى ان تكون الكنيسة لها ممثلون فى هذا المؤتمر الذى دعا له الرئيس لأنهم جزء من الخطاب الدينى ، حضور التربويين الذين يرسمون التربية الدينية فى مدارسنا .

ونوهت أنه على مدى قرون طويلة من الإسلام كان هناك مجددون للخطاب الدينى ،ولكننا أحيانًانأخذ من التراث بعض الأشياء المتشددة.

ولفتت لأن الخطاب الدينى نابع من التغيير والمناقشات والحديث عن ما يخص الدنيا بعيدا عن الأساس الثابت وهو القرآن والسنة .
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