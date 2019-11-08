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حوادث

المحامي العام بطنطا يقرر تشريح جثة سيدة انتحرت نتيجة أزمة نفسية بتناول مادة سامة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:09 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد على
أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلى المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعة الانتهاء من تشريح ودفن جثة سيدة انتحرت بتناولها مادة سامة غير معلومة نتيجة أزمة نفسية حادة حالة تواجدها بمنزل العائلة برية منشية جنزور.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد ورود بلاغ من مستشفي طنطا الجامعي باستقبال قسم السموم منذ قليل سيدة تدعى رشا. م 35 سنة مقيمه بقريه منشأة جنزور وفي حالة صحية سيئة نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم اللازم حيال تلك الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
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