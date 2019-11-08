تعرف على تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج"

تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في السابع عشر من نوفمبر المقبل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" التى تحمل هذا العام اسم الفنان الراحل طلعت زكريا، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثانى والعشرين من الشهر نفسه.



يفتتح فعاليات المهرجان العرض المسرحي الايطالي "الوهم" للمخرج فابيو أوميدو، وعلى مدى ليالي المهرجان سوف يتم تقديم 4 عروض من مصر، وهي: "المهندس وإمبراطور آشور" للمخرج رفعت عبد العليم، "المعصوم" للمخرج أحمد عماد، "الجميلة والوحش" للمخرج مصطفى حسني و"رغبة تحت شجر الدردار" للمخرج كريم أدريانو، كما يتضمن المهرجان عروض دولية، وهى: العرض الليبي "كسور موزونة" للمخرج وسيم بورويص، العرض الكوري "الأم والمرأة" للمخرج هاكيو نغاوا، العرض الفلسطيني "ثلاثة في واحد" للمخرج إيهاب زاهده، العرض التونسي "تطهير" للمخرج محمد على سعيد، العرض الفرنسي "الهروب" للمخرج سيرين أشقر، العرض العماني "ذات يوم" للمخرج معتصم بن سيف الكلباني، العرض السويسرى "أحلام اليعسوب" للمخرج ميرسا دي راندي والعرض العمانى "العريش" للمخرج يوسف البلوشى.



كما يتضمن المهرجان مائدة مستديرة عن فلسفة المهرجان ومجموعة من الورش التدريبية، وهى: ورشة عن فن الإرتجال تقدمها الفرنسية سيرين أشقر، ورشة عن فن التمثيل للفنانة الأمريكية ميهائيلا ميهوت، وورشة عن الغناء والأداء الصوتى للفنان المصري كريم عرفة.



يتألف الهيكل الإدارى للمهرجان من المخرج د. جمال ياقوت رئيس ومؤسس المهرجان، الفنان إبراهيم الفرن مدير المهرجان، المخرج أحمد عزت الألفي مديرا تنفيذيا للمهرجان، المخرج إسلام وسوف منسقا عاما، الفنان أحمد أبو دوح رئيس لجنة العروض والبرامج، المخرج أحمد سمير رئيس لجنة الإعلام، الفنان إسلام عبد المنعم رئيس لجنة النظام، الفنانة فاطمة أحمد رئيس لجنة العلاقات العامة، الفنان محمد فاضل مدير المركز الصحفي، الفنان محمد المأموني رئيس لجنة التجهيزات الفنية، الفنانة دنيا عزيز مسئول الديكور والفنان سامر سمير رئيس لجنة الوفود.



تقام عروض المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الأنفوشي بمدينة الإسكندرية، وتقام تلك الدورة تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، مكتبة الإسكندرية برئاسة د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، بجانب مشاركة تطوعية من ما يقرب من خمسين شابًا وفتاة من مدينة الإسكندرية.