AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
مهرجان مسرح بلا إنتاج
مهرجان مسرح بلا إنتاج
AdvertisementS
شيري نبيل
تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في السابع عشر من نوفمبر المقبل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" التى تحمل هذا العام اسم الفنان الراحل طلعت زكريا، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثانى والعشرين من الشهر نفسه.

يفتتح فعاليات المهرجان العرض المسرحي الايطالي "الوهم" للمخرج فابيو أوميدو، وعلى مدى ليالي المهرجان سوف يتم تقديم 4 عروض من مصر، وهي: "المهندس وإمبراطور آشور" للمخرج رفعت عبد العليم، "المعصوم" للمخرج أحمد عماد، "الجميلة والوحش" للمخرج مصطفى حسني و"رغبة تحت شجر الدردار" للمخرج كريم أدريانو، كما يتضمن المهرجان عروض دولية، وهى: العرض الليبي "كسور موزونة" للمخرج وسيم بورويص، العرض الكوري "الأم والمرأة" للمخرج هاكيو نغاوا، العرض الفلسطيني "ثلاثة في واحد" للمخرج إيهاب زاهده، العرض التونسي "تطهير" للمخرج محمد على سعيد، العرض الفرنسي "الهروب" للمخرج سيرين أشقر، العرض العماني "ذات يوم" للمخرج معتصم بن سيف الكلباني، العرض السويسرى "أحلام اليعسوب" للمخرج ميرسا دي راندي والعرض العمانى "العريش" للمخرج يوسف البلوشى.

كما يتضمن المهرجان مائدة مستديرة عن فلسفة المهرجان ومجموعة من الورش التدريبية، وهى: ورشة عن فن الإرتجال تقدمها الفرنسية سيرين أشقر، ورشة عن فن التمثيل للفنانة الأمريكية ميهائيلا ميهوت، وورشة عن الغناء والأداء الصوتى للفنان المصري كريم عرفة.

يتألف الهيكل الإدارى للمهرجان من المخرج د. جمال ياقوت رئيس ومؤسس المهرجان، الفنان إبراهيم الفرن مدير المهرجان، المخرج أحمد عزت الألفي مديرا تنفيذيا للمهرجان، المخرج إسلام وسوف منسقا عاما، الفنان أحمد أبو دوح رئيس لجنة العروض والبرامج، المخرج أحمد سمير رئيس لجنة الإعلام، الفنان إسلام عبد المنعم رئيس لجنة النظام، الفنانة فاطمة أحمد رئيس لجنة العلاقات العامة، الفنان محمد فاضل مدير المركز الصحفي، الفنان محمد المأموني رئيس لجنة التجهيزات الفنية، الفنانة دنيا عزيز مسئول الديكور والفنان سامر سمير رئيس لجنة الوفود.

تقام عروض المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الأنفوشي بمدينة الإسكندرية، وتقام تلك الدورة تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، مكتبة الإسكندرية برئاسة د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، بجانب مشاركة تطوعية من ما يقرب من خمسين شابًا وفتاة من مدينة الإسكندرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فريدة الشوباشي: مصر عاملة هيستريا لـ أردوغان.. فيديو

اهم الاخبار .. الفن يبكي في ليلة رحيل هيثم أحمد زكي .. عقوبات جديدة على الأهلى والزمالك .. رأي الشعراوي في الاحتفال بالمولد النبوي

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

أمريكا.. مجلس النواب يستدعي مسئولا على خلفية مساءلة ترامب

بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. تنبيه من أطباء مصر على سرعة إجراء رسم القلب لهذه الحالات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل