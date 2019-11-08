محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف جاء فيها: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية بكافة فئاته وطوائفه أن أبعث لسيادتكم بأسمى أيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".



وتابع: "إنني إذ أنتهز هذه الفرصة لأهنئ سيادتكم وأدعو الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمنيًا لمصرنا الغالية كل تقدم وإزدهار في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة".