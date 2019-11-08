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محافظات

محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:46 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أحمد على
بعث اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف جاء فيها: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية بكافة فئاته وطوائفه أن أبعث لسيادتكم بأسمى أيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".

وتابع: "إنني إذ أنتهز هذه الفرصة لأهنئ سيادتكم وأدعو الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمنيًا لمصرنا الغالية كل تقدم وإزدهار في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة".
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