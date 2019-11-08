إصابة فتاة بكسور لسقوطها سهوا من الطابق الثالث بمنزلها بالمحلة

أصيبت فتاة فى العقد الثاني من عمرها بكدمات وسحجات وكسور لسقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بقرية محلة أبوعلى بمركز المحلة بمحافظة الغربية بسبب اختلال توازنها وخصصت سيارة إسعاف لنقل المصابة إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافها.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة الفتاة "نورا .ا.ا" 18 سنة مقيم بقرية محلة أبوعلي إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل عائلتها.



كما باشرت القيادات الأمنية دورها برئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.



وكشفت التحريات الأمنية إصابة الفتاة لإصابات كسور وسحجات وكدمات فى أماكن متفرقة من جسدها وتم نقل المصابة لاسعافها بطوارئ مستشفى المحلة وتحرر محضر الحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الحادث.