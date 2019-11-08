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رياضة

خالد جلال يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة بفريق الزمالك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:10 ص
خالد جلال
خالد جلال
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ياسمين تيسير
وجه خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نصيحة لـ مسؤولي الفريق بشأن صفقات الموسم الشتوي المقبل

وأكد جلال في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أن الفريق يفوز بصعوبة منذ بدء مباريات الدوري الممتاز مشددا أن الفوز بهدف بالنسبة لفريق كبير مثل الزمالك أمر سيء.

وأضاف خالد جلال أن الفريق بحاجة لتدعيم في خط الهجوم من أجل الفوز بعدد اهداف اكبر و تقديم أداء أفضل.

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خالد جلال يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة بفريق الزمالك

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