الذعر يجتاح أهالي "صندفا" بالغربية بسبب انهيار منزلين دون خسائر بالأرواح.. صور

سيطرت حالة من الذعر بين أهالي منطقة صندفا بمدينة المحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم إثر انهيار منزلين كلاهما مكون من 3 طوابق إثر تصدعات مفاجئة بالطوابق الأولى.



وتم إخلاؤها من السكان وإنقاذ حياة الأسر والعائلات من خطر الموت دون خسائر فى الأرواح وتم فرض كردون أمني حول المنزلين لتأمين أرواح المواطنين.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا اللواء حازم الذهبي حكمدار مركزي سمنود والمحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإنهيار منزلين بشكل مفاجئ بمنطقة صندفا بدائرة القسم.



كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورهما برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي ثان والدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب بانتقالهم إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته.



وأفادت مصادر بحي ثان المحلة أن المنزلين تعرضا للانهيار المفاجئ جراء تصدعات وشروخات مفاجئة تسببت في سقوط طوابقها على مراحل مختلفة.



كما وجه محافظ الغربية اللواء هشام السعيد وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بالغربية ببحث مشكلات المواطنين الناجين من انهيار المنزلين وصرف إعانات فورية لهم.



وأمر المحافظ لجنة لفحص المنشآت الآيلة للسقوط وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية مع القاطنين بها وتحرير محاضر رسمية للمخالفين وانذارهم بغرامات مالية.