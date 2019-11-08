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أخبار البلد

نقابة الأطباء.. إصابة خطيرة بالرأس لطبيب أطفال بالإسماعيلية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:38 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للأطباء في بيان لها على صفحات التواصل الاجتماعي، عن وقوع حالة اعتداء جديدة على طبيب في مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية.

وأوضحت النقابة، ان المعتدي عليه، طبيب أطفال، و محجوز بجرح خطير في الرأس.

واشارت ان ماحدث من زملائه بالمستشفى موقف جيد، إصرارهم على عمل محضر باسم المنشأة، لتكون جنحة بالتعدي على المال العام، ولا يمكن التصالح فيها.

جدير بالذكر تواصل الدكتور عمر حسونة عضو مجلس نقابة اطباء الاسماعيلية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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