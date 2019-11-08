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رياضة

تركى آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي مع سعفان وعمرو أديب .. شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:29 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة لأحمد حلمي مع عمرو أديب وسعفان من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: منور الرياض يا ابو حلمي - منور الدنيا كلها يا حلمي- موفقين ان شاء الله - و يا بخت ال صاحبه تركي الشيخ😂

يذكر أن  تركي آل الشيخ، رد على اعتباره "مكنة فلوس" كما أشاع عنه البعض خلال الفترة المقبلة.

وأكد استنكاره لتلك الألقاب مثل ماكينة فلوس او شوال، قائلًا هناك الفرق بين تلك الألقاب وبين الشخص الكريم.
تركى آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي مع سعفان وعمرو أديب .. شاهد
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