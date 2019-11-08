التوازن كل شىء .. محمد صلاح يكشف عن استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الاول عن استعداده لـ مباراة الفريق المقبلة أمام فريق مانشستر سيتي، و التي ستقام في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له بمران ليفربول استعدادا للمباراة



وعلق : " التوازن هو كل شىء " .



وحقق فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح فوز رائع الثلاثاء الماضي أمام جينك البلجيكي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أوروبا.



ويتصدر فريق ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثانى برصيد 25 نقطة.