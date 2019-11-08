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رياضة

التوازن كل شىء .. محمد صلاح يكشف عن استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الاول عن استعداده لـ مباراة الفريق المقبلة أمام فريق مانشستر سيتي، و التي ستقام في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له بمران ليفربول استعدادا للمباراة

وعلق : " التوازن هو كل شىء " .

وحقق فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح فوز رائع الثلاثاء الماضي أمام جينك البلجيكي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثانى برصيد 25 نقطة.
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