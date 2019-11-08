شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

حاول ضباط الشرطة البريطانية الإمساك ببطلجي يركب على دراجة نارية مسروقة متجولًا في شوارع إسيكس، لكنهم لم يتوقعوا ردة فعله المجنونة التي كادت تودي بحياتهم إما محروقين أو مسممين.



أمسك البلطجي بـ"جركن بنزين" وقام برش الضباط جميعًا دون استثناء وبشكل مفاجئ، مما جعلهم يصرخون من دخول البنزين في أعينهم، وابتلاع بعضهم له، وآخرين شعروا بوخز شديد في الجلد بسبب ملامسة الوقود له.



لكن أخيرًا أمسكوا به بمساعدة العامة رغم محاولته الفرار وتم سجن البلطجي «جاستن جاكسون» لمدة 3 سنوات و9 أشهر بعد الهجوم "المروع"، الذي أصيب فيه 8 ضباط بالسائل القابل للاشتعال، قال أحدهم في المحكمة"اعتقدنا بأنها النهاية، وبعود ثقاب سنحترق جميعًا بكل سهولة".



أصدرت شرطة إسيكس مقطع فيديو للحادث التقطته كاميرا مراقبة يظهر اللحظة التي ألقى فيها جاكسون البنزين على الضباط، مثل المجرم اليوم أمام محكمة باسيلدون كراون بعد دخول 2 من الضباط المستشفى مسممين بابتلاع البنزين.



ووفقًا لصحيفة مترو فإن السكان القريبين خرجوا من منازلهم وهم يحملون أوعية المطبخ المليئة بالمياه وفتحوا بيوتهم أمام الضباط لاستخدام الأحواض والاستحمام كمساعدة منهم.

