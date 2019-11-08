AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:19 ص
صدى البلد
AdvertisementS
عزة عاطف
حاول ضباط الشرطة البريطانية الإمساك ببطلجي يركب على دراجة نارية مسروقة متجولًا في شوارع إسيكس، لكنهم لم يتوقعوا ردة فعله المجنونة التي كادت تودي بحياتهم إما محروقين أو مسممين.

أمسك البلطجي بـ"جركن بنزين" وقام برش الضباط جميعًا دون استثناء وبشكل مفاجئ، مما جعلهم يصرخون من دخول البنزين في أعينهم، وابتلاع بعضهم له، وآخرين شعروا بوخز شديد في الجلد بسبب ملامسة الوقود له.

لكن أخيرًا أمسكوا به بمساعدة العامة رغم محاولته الفرار وتم سجن البلطجي «جاستن جاكسون» لمدة 3 سنوات و9 أشهر بعد الهجوم "المروع"، الذي أصيب فيه 8 ضباط بالسائل القابل للاشتعال، قال أحدهم في المحكمة"اعتقدنا بأنها النهاية، وبعود ثقاب سنحترق جميعًا بكل سهولة".

أصدرت شرطة إسيكس مقطع فيديو للحادث التقطته كاميرا مراقبة يظهر اللحظة التي ألقى فيها جاكسون البنزين على الضباط، مثل المجرم اليوم أمام محكمة باسيلدون كراون بعد دخول 2 من الضباط المستشفى مسممين بابتلاع البنزين.

ووفقًا لصحيفة مترو فإن السكان القريبين خرجوا من منازلهم وهم يحملون أوعية المطبخ المليئة بالمياه وفتحوا بيوتهم أمام الضباط لاستخدام الأحواض والاستحمام كمساعدة منهم.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

محمد كريم: "الله يرحمك يا ابن الغالي"

نقابة الأطباء.. إصابة خطيرة بالرأس لطبيب أطفال بالإسماعيلية

إبراهيم فايق يعلن عودته إلى الشاشة | تعرف على القناة

زلزال يضرب إيران

الحدوتة خلصت.. الموت يحاصر الوسط الفني

محمد عبد الغني: أشكر مرتضى منصور وكنت قريبا من الانضمام للمنتخب .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل