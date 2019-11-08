مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 -11 -2019 والقنوات الناقلة





منتخب مصر الأوليمبي X منتخب مالي الأوليمبي - 07:00 مساء - تايم الأرضي و BEIN SPORTS 10



منتخب الكاميرون الأوليمبي X منتخب غانا الأوليمبي - 10:00 مساء - تايم الأرضي و BEIN SPORTS 10



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



نورويتش سيتي X واتفورد -10:00 مساء - BEIN SPORTS 2



مواعيد الدوري الإسباني



ريال سوسيداد X ليجانيس -10:00 مساء - BEIN SPORTS 3



مواعيد الدوري الإيطالي



ساسولو X بولونيا - 9:45 مساء - BEIN SPORTS 4



مواعيد الدوري الألماني



ويلعب كولن X هوفنهايم - 9:00 مساء - BEIN SPORTS 54



مواعيد الدوري البرتغالي



ديسبورتيفو أفيش X جل فيسنتي -10:00 مساء



مواعيد الدوري التركي



قاسم باشا X فنرباهتشة - 7:30 مساء



تقام اليوم، الجمعة الموافق 8 - 11 - 2019، العديد من المواجهات، أبرزها دور مجموعات بطولة الدوري الانجليزي وبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما.ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 على النحو التالي:مواعيد مباريات أمم أفريقيا