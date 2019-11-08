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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 -11 -2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
الكاميرون الأوليمبي
الكاميرون الأوليمبي
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ياسمين تيسير
تقام اليوم، الجمعة الموافق 8 - 11 - 2019، العديد من المواجهات، أبرزها دور مجموعات بطولة الدوري الانجليزي وبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 على النحو التالي:

مواعيد مباريات أمم أفريقيا 

منتخب مصر الأوليمبي X منتخب مالي الأوليمبي - 07:00 مساء - تايم الأرضي و BEIN SPORTS 10

منتخب الكاميرون الأوليمبي X منتخب غانا الأوليمبي - 10:00 مساء - تايم الأرضي و BEIN SPORTS 10

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نورويتش سيتي X واتفورد -10:00 مساء - BEIN SPORTS 2

مواعيد الدوري الإسباني

ريال سوسيداد X ليجانيس -10:00 مساء - BEIN SPORTS 3

مواعيد الدوري الإيطالي

ساسولو X بولونيا - 9:45 مساء - BEIN SPORTS 4

مواعيد الدوري الألماني

ويلعب كولن X هوفنهايم - 9:00 مساء - BEIN SPORTS 54

مواعيد الدوري البرتغالي

ديسبورتيفو أفيش X جل فيسنتي -10:00 مساء

مواعيد الدوري التركي

قاسم باشا X فنرباهتشة - 7:30 مساء
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