أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:
-ضربة موجعة لـ bein sports .. ماذا يعنى فسخ التعاقد بين الكاف ولاجاردير؟
-ضربة موجعة لـ bein sports .. ماذا يعنى فسخ التعاقد بين الكاف ولاجاردير؟
بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى أخذ خطوات قوية بشأن فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية "لاجاردير" المالكة لحقوق بث وتسويق بطولاته.
-مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل
-مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحابه من جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ، عقب أزمة مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة فى كأس مصر.
-سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك
-سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك
زف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ جماهير نادي الزمالك بشأن قناة النادي الجديدة.
-خالد جلال يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة بفريق الزمالك
-خالد جلال يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة بفريق الزمالك
وجه خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نصيحة لـ مسؤولي الفريق بشأن صفقات الموسم الشتوي المقبل
-الاتحاد أصر على معاقبة الأهلي ..عدلي القيعي يعلق على عقوبات اتحاد السلة
علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على عقوبات اتحاد كرة السلة على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.
-الاتحاد أصر على معاقبة الأهلي ..عدلي القيعي يعلق على عقوبات اتحاد السلة
علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على عقوبات اتحاد كرة السلة على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.