AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:

-ضربة موجعة لـ bein sports .. ماذا يعنى فسخ التعاقد بين الكاف ولاجاردير؟

بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى أخذ خطوات قوية بشأن فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية "لاجاردير" المالكة لحقوق بث وتسويق بطولاته.

-مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحابه من جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ، عقب أزمة مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة فى كأس مصر.

-سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

زف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ جماهير نادي الزمالك بشأن قناة النادي الجديدة.

-خالد جلال يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة بفريق الزمالك

وجه خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نصيحة لـ مسؤولي الفريق بشأن صفقات الموسم الشتوي المقبل

-الاتحاد أصر على معاقبة الأهلي ..عدلي القيعي يعلق على عقوبات اتحاد السلة

علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على عقوبات اتحاد كرة السلة على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة .. البدري يكشف حجم إصابة حسين الشحات..الزمالك ينسحب من دوري السلة.. الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

الاتحاد أصر على معاقبة الأهلي ..عدلي القيعي يعلق على عقوبات اتحاد السلة

سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام مالي والقنوات الناقلة

إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا

برنامج حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما .. اقرأ التفاصيل

تعرف على فوائد تناول البرتقال مع البنجر

إصابة سيدتين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه مصرف بطريق "طنطا – السنطة"

قتيلان بالعياط .. خفير يقتل طفلا بالرصاص ووالد القتيل يهشم رأس المتهم انتقاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نطق الشهادتين على الهواء.. التفاصيل الكاملة لدخول المطرب الكوري الشهير في الإسلام.. وهذا تعليقه

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض