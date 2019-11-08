سفير مصر بباريس: مشاركة مصرية متميزة في مهرجان كورسيكا الدولي لشباب موسيقيين البحر المتوسط

وصف سفير مصر بفرنسا ومندوبها الدائم باليونيسكو السفير إيهاب بدوي، المشاركة المصرية في مهرجان كورسيكا الدولي لشباب موسيقيين البحر المتوسط ، بالمتميزة وأنها عكست ثقل مصر وريادتها الثقافية والتاريخية في محيطها الإقليمي و الدولي.



وأبرز سفير مصر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته اليوم في افتتاح المهرجان مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم - مشاركة مصر كضيف شرف في المهرجان بمناسبة العام الثقافي المصري الفرنسي وبالاحتفال بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، لافتا إلى أن العرض الذي قدمته الفرقة المصرية "براس ساوند" باند للنفخ والإيقاع التابع لأكاديمية الفنون لاقى إعجابا وتصفيقا كبيرا من الجمهور، الذي أشاد بالأداء "الرائع" للوزيرة إيناس عبد الدايم، حينما شاركت الشباب الموسيقي المصري عزف إحدى المقطوعات على المسرح.



وأشار بدوي إلى ما تقدمه هذه المشاركة المصرية من نموذج يعبر عن مصر اليوم، من خلال هذا الفريق الشاب المتميز المعبر عن الشباب المصرى الواعد وما يحمله من آمال وتطلعات، وكذا إلى ما يحمله تولى ايناس عبد الدائم لمنصب وزيرة الثقافة من رسالة من مصر اليوم بشأن تقديرها لكل من المرأة والفن.



وأثنى السفير المصري على الدور الذي تبذله وزارة الثقافة من تعاون وتنسيق حتى تكون المشاركات المصرية في العام الثقافي المشترك في أحسن صورة لها

ونوه السفير إيهاب بدوي إلى أهمية العلاقات الثقافية التاريخية بين مصر وفرنسا وحرصهما على الارتقاء بها في كافة الجوانب، مؤكدا دور الفنون كأداة مؤثرة و جسر للتواصل و التعارف بين الشعوب لا سيما في منطقة المتوسط مهد الحضارات التي نتشارك فيها سويًا و تربط مصائرنا.



وأضاف أن العام الثقافي بين مصر وفرنسا حافل بالفعاليات انطلاقًا من الحرص المشترك على تعزيز التقارب من خلال الفنون المختلفة.



واختتم بأن البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا لا تدخر جهدًا لإنجاح مختلف الفعاليات الثقافية بين البلدين بما يليق بمكانة مصر و باعتبار التعاون الثقافي المصري الفرنسي بمثابة حجر الزاوية في العلاقات الثنائية المتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

