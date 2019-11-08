بـ155 رصاصة.. لحظة اغتيال ضابط على يد أكبر تاجر مخدرات في المكسيك

حاول ضابط شرطة مكسيكي القبض على جوزمان نجل ملك المخدرات الشهير جواكين "إل تشابو"، لكن المجرمين أطلقوا عليه وابل من الرصاص داخل ساحة لانتظار السيارات.



التقطت كاميرات المراقبة داخل الجراج هذه اللحظة المرعبة صباح الأربعاء الماضي عندما خرج رجلان مسلحان ببنادق نصف آلية من سيارة حمراء وفتحا النار على سيارة بيضاء اللون من نيسان.



تبعت السيارة الحمراء السيارة البيضاء في ساحة انتظار السيارات داخل مركز تسوق بكولياكان (عاصمة ولاية سينالو) في المكسيك، فتحوا النار على السيارة بإطلاق 155 رصاصة على الضابط الذي راح ضحية واجبه الوطني.



كان جوزمان وأخوه والعصابة قد ارتكبوا جرائم شنيعة طوال الفترة الماضية داخل المكسيك، فلم يكتفوا بالتجارة في المخدرات وتهريبها بل قاموا بعدة عمليات قتل داخل البلد واعتقال لضباط الشرطة كرهائن.



ومما زاد الطين بلة هي محاولة الشرطة اقتحام منزل جوزمان واعتقاله وبعدما استسلم، فتحت عصابته النار على الشرطة والمدنيين في جميع أنحاء البلد، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، مما أحرج رئيس البلاد لضعف قواته أمام قوات تاجر المخدرات.



توابع الحادث

أرسلت العصابة قوافل من المسلحين إلى العديد من المنشآت العسكرية في جميع أنحاء المدينة للهجوم على الجنود وعائلاتهم، وقد قام رقيب بإدخال الأطفال الذين كانوا يلعبون بالقرب من المنشأة مبنى عسكري قديم لحمايتهم، لكن العصابة احتجزته كرهينة بعد ذلك.



إضافة إلى احتجازهم ضابطين و9 جنود كرهائن مقابل الإفراج عن جوزمان،وبالفعل بمجرد إطلاق سراحه تم السماح لجميع الأفراد العسكريين بالرحيل وكذلك غادر الفريق الذي أسره.



يقول قائد فرقة الشرطة بأن جوزمان عرض عليه من قبل 3 ملايين دولار مقابل السماح له بالرحيل، لكنه رفض وعندها هدده تاجر المخدرات بأنه سيقتله هو وأسرته.