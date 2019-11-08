بـ 127 ألف جنيه .. سعر إكسسوارات ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.



ولفتت ياسمين صبرى الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على رسمة عيون التى كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.



وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بمجموعة مميزة من المجوهرات اللافته، حيث تزينت بـ أسور متعددة فى يدها،تميزت إحداها بالفصوص الزيتى وقد حملت توقيع Piaget، وبلغ سعرها 29,500 ريال سعودى، أى ما يقرب من 127 ألف جنيه مصرى.



واعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.