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أخبار العالم

وقف جولات إسرائيل السياحية في غور الأردن بهذا التوقيت

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
وقف جولات إسرائيل
وقف جولات إسرائيل السياحية في غور الأردن
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سمر صالح
أفادت قناة "كان" العبرية أن الجولات السياحية في غور الأردن ستتوقف مطلع الأسبوع القادم.

وقال "شمعون أران" رئيس مجلس إقليمي غور الأردن، إن الأردنيون أبلغوني بوقف الجولات السياحية بدأ من صباح يوم الأحد الموافق 11/10.

وأوضح "أران"، أن جولات السياحة ستتوقف في الجانب الأردني من الحدود، من الباقورة وحتى نهر ائيم.
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